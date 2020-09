Il coronavirus sull’altalena in Puglia

La curva del contagio in Puglia appare essere sempre più su una altalena. Nelle ultime 24 ore è risalita a 108 casi, 40 dei quali nella sola provincia di Bari. La maggior parte, 31, sono legati a focolai già noti, mentre per i restanti 9 sono in corso gli accertamenti epidemiologici per la tracciabilità del contagio. Per la prima volta la Capitanata supera per numero di nuovi casi l’area metropolitana Barese. Si sono contati 43 casi, 31 legati a casi già noti. Ma preoccupa un nuovo focolaio che si è acceso in una residenza per anziani. Qui sono stati registrati 8 positivi al Covid 19. La situazione è adesso costantemente monitorata dalla Asl, che ha avviato la somministrazione dei tamponi a tutti gli ospiti della struttura e al personale, in tutto 80 persone. Nella Bat i nuovi contagi sono 12, in parte legati a contatti stretti di casi già noti. Nella stessa provincia c’è da registrare un decesso. Nel brindisino e nel tarantino i casi odierni sono 3 per provincia, mentre nel leccese se ne contano 6. Il numero complessivo dei positivi al coronavirus ha superato i 2000, dei 2088 casi registrati, 214 sono ricoverati negli ospedali, due in più rispetto a ieri, 12 in terapia intensiva, mentre il numero totale dei guariti dall’inizio pandemia è salito a 4278.