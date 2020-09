Risale a 84 il numero dei nuovo casi Covid

È sempre la provincia di Bari a detenere il poco invidiabile primato per i casi positivi al Covid 19. Degli 84 casi registrati in Puglia nelle ultime 24 ore, nonostante un numero inferiore rispetto a ieri di tamponi somministrati, 35 sono nell’area metropolitana barese. Di questi 25 sono riconducibili a contatti stretti di persone già positive al virus. Anche in provincia di Foggia il numero dei nuovo casi rimane alto. Sono 23 i casi accertati, in buona parte legati a casi già noti. Sale anche nella Bat il numero di contagi, 11, di questi 6 sono risultati positivi dopo aver fatto ricorso ai pronto soccorso della provincia dopo aver accusato sintomi. Lievi differenze, rispetto a ieri, nel numero dei contagi nelle altre provincie. Nel brindisino se ne sono contati 4, nel Salento 5 e nel tarantino 6. Due sono i decessi registrati nelle ultime ore, 1 nel barese l’altro in provincia di Taranto. Scende a 212 il numero dei ricoverati, di conseguenza sale il numero dei guariti dal Covid. Dall’inizio della pandemia sono 4273. Rimane però invariato il numero dei pazienti in terapia intensiva, sono scesi a 12. Per fortuna, da quanto si apprende dal Servizio sanitario regionale, il focolaio di Putignano, quello relativo alla azienda ortofrutticola che ha contato più di 100 positivi, è stato completamente isolato. Da quel versante non dovrebbero essere più segnalati nuovi casi.