Nella giornata odierna si dimezza il numero dei nuovi casi

Scende considerevolmente, rispetto a ieri, il numero dei nuovi casi di positività da Covid 19. Nelle ultime 24 ore, infatti, i nuovi positivi registrati sono 63. A fronte di oltre 4mila test somministrati. Nella provincia di Bari, che pure rimane quella con il più alto numero di contagiati, il loro numero è sceso a 33. Di questi 24 sono riconducibili a casi già noti e presi in carico dal servizio sanitario. Per gli altri è in corso l’attività di tracciamento. Nella Bat i casi scoperti sono 4, lo stesso numero nel brindisino. Sono 6 i casi in provincia di Foggia, così come nel leccese. Nel tarantino invece i nuovi casi sono 10, tutti legati a contatti stretti con persone che già avevano manifestato il contagio. Nella stessa provincia c’è da registrare un decesso. Scende di 4 unità il numero dei ricoverati in ospedale, sono in 214 ad aver ancora bisogno delle cure ospedaliere. Di conseguenza sale il numero dei guariti. Da inizio pandemia ad aver sconfitto il virus sono in 4262.