Lo «Spinelli» riapre in sicurezza

Il Liceo classico e scientifico «Matteo Spinelli» è pronto a riaprire i battenti in condizioni di sicurezza e nel pieno rispetto delle norme di prevenzione per la diffusione del Covid 19. «Dopo il difficile anno scolastico trascorso – si legge in un comunicato - che pure ha veduto tutto il personale e la comunità scolastica impegnarsi al massimo nella didattica a distanza, i cui frutti sono stati, tra gli altri, gli eccellenti risultati conseguiti dagli allievi durante gli esami di Stato, il Liceo riparte con i percorsi di studio tradizionali e con una opzione in più, quella delle scienze applicate». Gli interventi di ristrutturazione per garantire la sicurezza di studenti e dipendenti scolastici, hanno riguardato il reperimento di spazi adeguati dove ospitare le classi, opera fondamentale per garantire il distanziamento sociale e per ridurre i rischi di contrarre patologie da coronavirus. «Non sarà pertanto necessario – si legge nel comunicato - provvedere alla predisposizione di doppi turni. Tutti gli allievi potranno, in assenza di manifestazioni febbrili e sintomatologia riconducibile al Covid-19 usufruire delle lezioni in presenza». Per gli adeguamenti alle nuove disposizioni, sono stati utilizzati i fondi stanziati per fronteggiare l’emergenza. Per gli studenti sono stati stabiliti orari di entrata e uscita diversificati di tre minuti a seconda dell’anno di corso, in maniera tale da evitare gli assembramenti e semplificare le operazioni di accesso alla sede scolastica. L’ingresso avrà luogo da due diverse entrate (via de Gasperi e via Frammarino) a seconda della dislocazione dell’aula destinata al gruppo classe. Ingressi e percorsi sono dettagliati da un’apposita cartellonistica sistemata all’esterno dell’istituto. In più il dirigente scolastico, Carmelo D’Aucelli, ha provveduto a dotare le singole aule di dispositivi di protezione personale, come i dispenser per l’igienizzazione delle mani. Per il resto valgono quelle che dovranno diventare regole comuni. A cominciare dalla mascherina che dovrà essere sempre indossata durante il movimento fuori dall’aula nel plesso scolastico. Mascherine che saranno messe a disposizione di tutti. «Con l’apertura nuovo anno scolastico – conclude il comunicato - le famiglie saranno chiamate a firmare un nuovo Patto di corresponsabilità, ampliato con l’introduzione delle misure tese a limitare la circolazione della sindrome da Coronavirus. Il personale dell’istituto esorta i genitori a collaborare ai fini della sensibilizzazione dei giovanissimi all’osservanza delle semplici norme necessarie per il benessere della comunità. Seguiranno dettagliate informazioni del Dirigente scolastico e del suo staff, che saranno divulgate tramite registro elettronico Spaggiari. È stato inoltre elaborato un “Protocollo di sicurezza” per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole per il contenimento della diffusione di Covid - 19, che sarà presto disponibile sul sito dell’IISS “Amerigo Vespucci».