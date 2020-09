Torna a superare quota cento il numero dei nuovi positivi in Puglia

Supera di nuovo i cento, 103 per l’esattezza, il numero dei casi positivi riscontrati in 24 ore. La metà circa, 51 casi, in provincia di Bari. Buona parte di questi sono riconducibili, come sta avvenendo da giorni, a contatti stretti con i positivi già censiti dal servizio sanitario regionale. Rimane sempre alto anche nella Capitanata il numero dei nuovi casi. Sono in 22 ad aver contratto il virus, in 10 accusano sintomi. Nelle atre provincie i casi registrati sono 4 nel brindisino, provincia questa che ieri non aveva avuto casi da registrare, 11 nella Bat, 9 nel Salento e 4 nel tarantino. Si registra anche un decesso in provincia di Bari. Saòle ancora, anche se di una sola unità, il numero dei ricoverati in ospedale. Sono adesso 218, in 14 sono in terapia intensiva.