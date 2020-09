Si lavora per il rientro a scuola in sicurezza

Procedono spediti nelle scuole giovinazzesi i lavori di adeguamento alle norme anticovid. Lo fa sapere il sindaco Tommaso Depalma in vista del ritorno degli studenti tra i banchi, previsto per il 24 settembre. Aule più grandi in diversi plessi, un piano per le entrate e le uscite che prevede l’utilizzo di tutti gli accessi ai plessi scolastici, per evitare assembramenti, queste le armi messe in campo, al momento, per garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico. Anche i banchi monoposto sarebbero in arrivo. «In settimana - scrive il sindaco - si terrà anche la consueta riunione di inizio anno per l’assistenza specialistica scolastica in modo da far partire l’anno senza intoppi per nessuno. In questi giorni dobbiamo infondere serenità agli alunni, ai docenti, al personale ATA, alle famiglie perché il rientro possa significare davvero la centralità della scuola all’interno della nostra comunità cittadina».