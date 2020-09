Un nuovo caso di contagio a Giovinazzo. In quattro sono usciti dal tunnel

C’è un nuovo caso di positività al Covid a Giovinazzo. Sarebbe un’insegnante che ha la sua cattedra in un’altra città. La voce era cominciata a circolare ieri sera, ma l’ufficialità è arrivata questa mattina attraverso un posti pubblicato dal primo cittadino, Tommaso Depalma sul profilo istituzionale del sindaco. Con lo stesso post Depalma ha annunciato che 4 dei positivi risalenti alla seconda ondata giovinazzese del coronavirus, quella di inizi agosto, sono finalmente risultati negativi al tampone. Sono quindi usciti dal tunnel. Gli altri quattro, erano complessivamente in 8, sono invece ancora in carico al servizio di prevenzione, ma sembrerebbe che, dalle loro condizioni, tutto si stia risolvendo per il meglio. Rimangono comunque sotto stretta sorveglianza. C’è poi il caso riferibile a una persona residente fuori città, ma che è in isolamento in città. Unito all’ultima positività accertata, porta a 6 il numero complessivo dei contagiati a Giovinazzo.