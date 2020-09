Lieve calo dei contagi ma salgono i ricoveri. Due decessi

Il focolaio che si è sviluppato all’interno dell’azienda ortofrutticola di Polignano a Mare, con i dati aggiornati fa salire il numero dei positivi da Covid 19 a 168, distribuiti tra 12 comuni e tre provincie, quelle di Bari, di Brindisi e Taranto, nella sola Putignano i casi accertati sono 76, tanto che il sindaco Domenico Vitto, ha firmato una ordinanza con la quale impone l’uso delle mascherina anche all’aperto. Sul fronte pugliese del contagio, rispetto alle 24 ore precedenti, la situazione sembra leggermente migliorata, sono 61 i casi accertati nel corso della giornata odierna, 46 riguardano l’area metropolitana di Bari, 29 dei quali ancora rilevati come contagi in famiglia. Gli altri casi sono 2 nella Bat, 6 in provincia di Foggi, 7 nel tarantino. In quest’ultima provincia si sono verificati anche due decessi, riconducibili al focolaio della Rsa di Ginosa Marina. Sale ancora il numero complessivo dei ricoverati in ospedale, sono oggi 214, dieci in più rispetto alla giornata precedente, sui 1713 positivi al virus.