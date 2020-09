Altri 83 casi scoperti nelle ultime 24 ore

Sale il numero di contagiati rispetto alle 24 ore precedenti. A risultare positivi al Covid 19, in tutta la Puglia sono in 83. Tra questi 56 sono in provincia di Bari, 36 dei quelli sono riconducibili a persone già positive e rilevate nei giorni scorsi, sugli altri 20 il servizio sanitario sta cercando di ricostruire la catena del contagio. La provincia di Foggia è una altro focolaio attivo. Sono stati individuati infatti 14 casi. Tra di essi 4 sono persone di rientro dalla Sicilia, 5 sono riferibili a contatti stretti con positivi già noti. Nelle alte provincie pugliesi i casi sono 3 nella Bat, 2 nel brindisino, 6 nel Salento e 3 nel tarantino. Nessun decesso nelle ultime 24 ore, segnala la Regione, mentre il numero dei ricoverati ha superato la soglia dei 200. A dover far ricorso alle cure ospedaliere sono in 204. Un aumento costante come in tutta Italia. Il numero complessivo dei positivi in Puglia è adesso di 1678, in gran parte asintomatici, ma che da portatori del virus, possono rappresentare un veicolo di trasmissione del Covid da non sottovalutare.