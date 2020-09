Il contagio per buona parte avviene in famiglia

Sono 76 i casi positivi rilevati oggi dal Dipartimento per la salute. Nell’area metropolitana di Bari sono 47. Di questi 36 sono riconducibili a contatti stretti di persone che avevano già contratto il Covid 19. Segno che se anche asintomatici, i positivi possono continuare a diffondere il virus. In provincia di Foggia, dove sono attivi focolai, i positivi rilevati nelle ultime 24 ore sono 12, tutti collegati a casi già noti. Nella Bat sono stati rilevati 2 casi, nel brindisino 3, nel leccese 4, e in provincia di Taranto 7, in questo caso ancora riconducibili a nuclei familiari già noti. Un ultimo caso riguarda una persona di cui non è nota la provincia di residenza. Sale di una unità il numero dei ricoverati in ospedale, 8 sono in terapia intensiva, mentre non sono stati registrati decessi.