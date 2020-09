Altri 82 positivi in Puglia

Rimane alto il numero dei casi di positività rilevati dalle indagini sierologiche condotte dal dipartimento pugliese per la prevenzione. I nuovi positivi riscontrati in Puglia sono stati 82. Di questi nella sola area metropolitana sono 31, ancora riconducibili a focolai già conosciuti e a contatti stretti con persone che hanno contratto il virus nei giorni scorsi. Su parte di quei positivi sono in corso indagini per individuare quali possano essere state le cause di contagio, e quali i fattori di rischio. Ancora riconducibili a focolai già conosciuti la maggior parte dei 21 casi rilevati in provincia di Foggia. Nelle altre provincie sono stati rilevati 9 casi nel brindisino, 10 nella Bat, 2 nel leccese e 9 nel tarantino. Un ultimo caso è riferibile a un residente fuori regione. Nessun decesso per fortuna nelle ultime 24 ore, mentre sale a 196 il numero dei ricoverati in ospedale.