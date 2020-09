Altri 70 casi positivi in Puglia. Tre decessi nelle ultime 24 ore

Tre decessi nelle ultime 24 ore, e altri 70 casi positivi rilevati dai 3916 test effettuati per rintracciare i contagiati dal Covid 19. Circa la metà, 32, sono stati rilevati nella Provincia di Bari. E di questi 27 sono riferibili a contatti stretti di chi aveva già manifestato la propria positività al virus. Come i contatti degli operai ortofrutticoli di Polignano, il focolaio che più di altri sta preoccupando il servizio sanitario regionale. Proprio a quel focolaio sono riconducibili alcuni tra i 17 casi scoperti in provincia di Taranto, altri al focolaio della Rsa di Ginosa Marina. Comunità, come possono essere le residenze per anziani o i luoghi di lavoro, che dovrebbero tenere alta l’attenzione sulle misure di sicurezza adottate o da adottare per la sicurezza dei lavoratori e delle persone più fragili. Altro focolaio è nella provincia di Foggia, soprattutto tra i lavoratori stranieri. I contagi emersi in Capitanata, nelle ultime ore sono stati 13, ancora tra lavoratori e ancora tra contatti stretti di persone già positive. Migliore la situazione nelle altre provincie. Un solo caso registrato nella provincia di Brindisi, altrettanti nel leccese, 5 nella Bat e un caso attribuito a un residente fuori regione. Per due di loro si è reso necessario il ricovero in ospedale. Il che fa salire il numero complessivo degli ospedalizzati a 187.