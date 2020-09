Ancora positivi nel focolaio di Polignano.

Sono 99 i casi rilevati dal servizio sanitario regionale nelle ultime ore. di questi 27 sono riconducibili al focolaio di Polignano a Mare che fa salire il numero dei positivi tra i lavoratori di una azienda ortofrutticola della città a 105 casi su circa 300 dipendenti,273 dei quali si sono sottoposti al tampone. Lavoratori che hanno la residenza in tre diverse province, quelle di Bari, Brindisi e Taranto. Per cui le attività di screening, per rintracciare e sottoporre a test anticovid i contatti stretti, continua incessantemente. Il numero maggiore dei nuovi positivi è stato rilevato ancora una volta nell’area metropolitana di Bari con 64 casi. Oltre ai casi di Polignano, gli ulteriori positivi sono riconducibili a contatti stretti di chi aveva già contratto il virus. Nelle altre province sono stati rilevati 11 casi nella Bat, 4 nel brindisino, 11 nel foggiano, 5 nel Salento, 3 nel tarantino e un residente fuori regione. Nessun decesso è stato registrato nelle ultime ore, mentre sale a 178 il numero dei ricoverati per un totale di 1414 positivi.