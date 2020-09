Si accende un focolaio Covid a Polignano

Il focolaio in una azienda ortofrutticola di Polignano a mare, con i 78 casi positivi tra i dipendenti, apre inevitabilmente il bollettino quotidiano della Regione sull’andamento del Covid 19 in Puglia. «La situazione è delicata come non mai – è stato il commento del sindaco di Polignano Domenico Vitto – Con il capo della Protezione civile Mario Lerario, stiamo concordando le strategie da mettere in campo per affrontare al meglio la situazione». Intanto la Asl ha montato una tenda vicino al campo sportivo della città a disposizione di tutti coloro che vorranno effettuare il tampone a cominciare dai contatti stretti di chi è risultato positivo al virus. Con i casi di Polignano il numero dei positivi nella regione sale a 143, suddivisi in 74 nella provincia di Bari, 55 dei quali riconducibili al focolaio di Polignano, 8 nel brindisino, 10 nella Bat, 12 in provincia di Foggia, 3 nel leccese e 33 nel tarantino, di cui 16 sono riferibili all’azienda agricola di Polignano. Altri 3 casi sono riferibilia persone di furi regione o con residenza non nota. Si sono verificati anche 3 decessi. Due nel barese, l’altro in provincia di Taranto e riguarda un’anziana donna ospite della Rsa di Ginosa Marina, dove era stato scoperto, nei giorni scorsi, un ennesimo focolaio. Scende di 3 unità il numero dei ricoverati negli ospedali pugliesi. Sono in 170 ad aver bisogno delle cure ospedaliere. Sono in 7 ad essere ricoverati nelle terapie intensive.