Smart city e smart working

Il lockdown dei mesi scorsi e le regole di distanziamento sui luoghi di lavoro valide tutt’oggi hanno creato l’esigenza per molte aziende, anche quelle finora più restie, di adottare forme di lavoro agili, il cosiddetto smart working o telelavoro. Molti lavoratori, principalmente impiegati e tecnici che svolgono attività remotizzabili, si sono ritrovati a lavorare da casa, cercando di ricavarsi gli spazi e di dotarsi delle tecnologie necessarie allo svolgimento delle attività. A seguito di questa esperienza, si è aperto un dibattito sulle possibilità, vantaggi e svantaggi del lavoro agile che appare, sempre più, la modalità di lavoro del futuro, nei segmenti in cui è applicabile. Ma è la nostra città abbastanza smart per lo smart working?

Spiace dirlo ma l’osservazione del contesto in cui viviamo lascia l’idea di una generale latitanza del senso del rispetto. Manca una consapevolezza di come comportamenti fin troppo diffusi arrechino disturbo agli altri residenti, manca una consapevolezza che ci siano dei limiti di decibel che non dovrebbero essere superati: massaie che parlano ad alta voce da un balcone all’altro, automobilisti con motori accesi per interi quarti d'ora per stare al fresco dell’aria condizionata mentre attendono l’arrivo di qualcuno, venditori ambulanti che strombazzano per il paese, continui colpi di clacson, roboanti motori che sfrecciano sulla ex statale 16 come fossero sulla pista di Monza. Comportamenti che sommati creano ambienti altamente rumorosi e distraenti e, come disse Totò, «E’ la somma che fa il totale!”. Per non parlare del fatto che il “degrado chiama degrado” e in un ambiente di suo rumoroso molti si sentono giustificati e autorizzati ad aggiungere altro rumore.

E in quei quartieri dove, complice la colpevole assenza di zone dedicate, sono presenti attività artigianali quali officine meccaniche, gommisti, falegnami, fabbri, ecc. è un frastuono di pistole pneumatiche, seghe elettriche, rombi di motori con conseguenti fumi, aria compressa. Naturalmente, lo spunto per queste riflessioni nasce dal diffondersi dello smart working ma è un problema che investe turnisti che hanno bisogno di riposare, studenti che hanno bisogno di concentrarsi e, in generale, tutti i residenti che hanno diritto alla serenità in casa propria. Ed è anche un problema di decoro.

Nella pure comprensione delle necessità produttive di questi artigiani, ci si chiede: è tutto sacrificabile (qualità della vita, tranquillità, diritto a riposare, decoro della città) in nome di tali necessità produttive? E la produttività di un lavoratore in smart working o di un autonomo che ha uno studio professionale ha per caso minore rilevanza?

L’impressione è che la politica e le istituzioni non sappiano dare risposte perché non sono neppure interessate a darle, non riconoscendo l’esistenza di un problema (e, infatti, non se ne parla) e, probabilmente, non riconoscendo neppure al cittadino un diritto alla qualità della vita. Di qui, l’assenza di controlli atti a prevenire e punire comportamenti che implicano il superamento delle soglie di rumore previste dalla legge e la rassegnazione o indifferenza con cui gli organi di controllo del territorio accolgono le segnalazioni e lamentele dei cittadini. Se poi volessimo immaginare una campagna di sensibilizzazione ed educazione del cittadino al rispetto degli altri limitando le emissioni rumorose…beh, questa sembrerebbe pura fantascienza (ma non dovrebbe esserlo).