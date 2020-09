Uno zaino sospeso a favore degli studenti meno fortunati

Il coordinamento cittadino della Caritas diocesana, lancia una iniziativa: «lo zaino sospeso» a favore degli alunni e studenti più fragili dal punto di vista economico e per questo più bisognosi di aiuto. «Dopo un periodo di stop forzato a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19 – si legge in un comunicato - i giovani tornano ad animare le aule scolastiche in presenza. Per questo il coordinamento cittadino di Giovinazzo della Caritas Diocesana, ringrazia l’intera comunità per la straordinaria generosità già dimostrata». Per sostenere l’idea, sarà possibile lasciare una donazione direttamente presso le cartolerie aderenti all’iniziativa, quali «Lo Scarabocchio», «Chartarius», «Mary Poppins» e «Book Internet Shop», aiutando così la Caritas ad acquistare libri di testo e materiale scolastico per bambini e ragazzi della città meno fortunati. Non per forza materiale nuovo. «Qualora si avesse a disposizione del materiale scolastico in buono stato, che altrimenti resterebbe inutilizzato – riferisce il coordinamento cittadino - è possibile farlo pervenire presso i vari centri di ascolto parrocchiali presenti sul territorio cittadino. Tutto il materiale raccolto aiuterà la Caritas a riempire lo zaino e sarà donato, insieme a un sorriso, a bambini e ragazzi che si apprestano a iniziare un nuovo anno scolastico». Tutte le informazioni necessarie per chi volesse donare, sono pubblicate sulla pagina facebook «Caritas Diocesana Molfetta».