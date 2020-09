A 100 anni dalla nascita di Michele Scianatico, Giovinazzo lo ricorda con una messa e una targa

Una Santa Messa alle 19,15 nella chiesa dell’Immacolata e più tardi la scoperta di una targa commemorativa nella zona 167, a ricordo di Michele Scianatico, nella via a lui intitolata. Sarà ricordato così, questa serra, l’imprenditore barese titolare dal 1962 delle Acciaierie e ferriere Pugliesi, a 100 anni dalla nascita. Alla commemorazione parteciperanno i famigliari di Scianatico, oltre che il sindaco Tommaso Depalma. Michele Scianatico assunse la direzione delle Afp, azienda siderurgica fondata dal padre Giovanni, dedicandosi alla riorganizzazione dello stabilimento, ammodernandolo e potenziando la produzione dell’acciaio. Con la sua guida il numero degli operai della fabbrica salì dalle 500 alle 1000 unità, grazie anche all’apertura del mercato estero. Quello europeo, sovietico e sud americano tra tutti. Contemporaneamente creò il Parco Scianatico, intitolato al padre, che ben presto divenne, oltre che luogo di ricreazione per gli operari e per i loro familiari, anche centro di attività sportive. Qui negli anni nacque l’hockey su pista giovinazzese, e si formarono le prime squadre di pallavolo maschile. Tre anni più tardi la svolta politica con l’elezione nella V legislatura del Parlamento nel partito della Democrazia Cristiana. Ricoprì, inoltre, la carica di Consigliere di Amministrazione della Fiera del Levante di Bari e della Cassa di Risparmio di Puglia. Fu anche presidente dell’Associazione degli Industriali di Bari. Verso la fine degli anni ’70, con la crisi siderurgica e le mancate intese fra sindacati e proprietà, cominciò a delinearsi il declino delle Acciaierie e Ferriere Pugliesi, le quali chiusero definitivamente nel 1984. L’era Scianatico ha rappresentato l’apice per la vita politica, sociale ed economica di Giovinazzo. Intorno alle Afp ruotava gran parte dell’economia cittadina, che tra indotto e servizi, lasciava poco spazio alla disoccupazione. La crisi dell’acciaio insieme alla mancata e adeguata visione politica dell’epoca concorsero al declino di quella che era considerata tra le maggiori industrie siderurgiche private d’Italia. Con la chiusura delle Afp, Giovinazzo ha conosciuto un declino economico e sociale che per certi aspetti è ancora in corso.