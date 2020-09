Il passaggio di consegne al vertice della Capitaneria di Porto di Molfetta, è ufficialmente avvenuto il 4 settembre. Al Capitano di Fregata Michele Burlando, è subentrato il pari grado Armando Piacentino, proveniente da Chioggia dove ha ricoperto l’incarico di Comandante in seconda di quella Capitaneria di Porto. La cerimonia, in osservanza delle misure imposte dall’emergenza sanitaria, si è svolta all’interno della Caserma Altomare, alla presenza del Capitano di Vascello Luigi Leotta in rappresentanza del Direttore Marittimo, e del personale militare e civile della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Molfetta e dell’Ufficio Locale marittimo di Giovinazzo. Si chiude il periodo di intenso lavoro che ha caratterizzato il mandato del Comandante Burlando, durante il quale ha condotto le donne e gli uomini della Capitaneria di porto di Molfetta e dell’Ufficio Locale marittimo di Giovinazzo, indirizzandone l’operato a servizio della comunità, e nell’ambito delle finalità proprie del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, a tutela della salvaguardia della vita umana in mare, sicurezza della navigazione e portuale e dell’ambiente marino e costiero. Una Particolare attenzione il Comandante Burlando l’ha posta nei confronti della marineria, soprattutto al settore dei pescherecci. Con gli armatori e con i marinai, l’Assopesca, e d’intesa con il Comune, ha voluto stipulare un protocollo d’intesa per il recupero e messa in funzione di un’isola ecologica all’interno del porto di Molfetta, oltre che ad un vademecum da adottare in caso di ritrovamento in mare di ordigni bellici. E ancora Burlando si è fatto promotore di un progetto con lo Spesal, dal nome «Pescare in sicurezza». Laureato in Economia e Commercio, il comandante subentrante, Piacentino, è specializzato nella sicurezza della navigazione. Con questo ruolo, dopo Brindisi e Fano, è approdato a Chioggia, dove, prima di essere promosso a Comandante in seconda, è stato a capo del Nucleo Psc, il Port State Control. Dopo la cerimonia i due Comandanti si sono recati al Municipio per i saluti istituzionali al sindaco della città.