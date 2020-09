In risalita rispetto a ieri la curva dei positivi in Puglia

Risale leggermente il numero dei casi positivi da coronavirus in Puglia. Nella giornata odierna sono 60 i casi registrati, 22 in provincia di Bari. Ben oltre la metà sono riconducibili a contagi avvenuti da congiunti già precedentemente censiti. Nella stessa area metropolitana c’è stato anche un decesso. Nella Bat i casi riscontrati sono 4, altrettanti nel brindisino, In provincia di Foggia i nuovi positivi sono 12, nel leccese 14, in provincia di Taranto gli ultimi 2. Molti dei casi stanno emergendo grazie alle attività di screening, sia nei pronto soccorso degli ospedali pugliesi, durante le fasi pre ricovero per altre patologie, sia nei punti «drive in» allestiti dalle Asl. In gran parte sono soggetti asintomatici, comunque portatori del virus, che stanno contagiando i loro stretti contatti come sempre più sta emergendo dai rapporti quotidiani del Servizio sanitario regionale. In risalita anche i ricoverati, sono in 162, che insieme ai positivi in isolamento domiciliare fa salire il numero dei contagiati a 1167.