In prossimità della festa di San Michele, gli zelatori avviano la loro campagna di raccolta di aiuti

Come ogni anno, con l’approssimarsi della Festa di San Michele Arcangelo, gli zelatori del culto Micaelico hanno intrapreso la loro campagna di raccolta fondi e beni di prima necessità, da devolvere in beneficienza a quelle famiglie che sono in difficoltà., attraverso la Caritas cittadina. La distribuzione avviene come sempre in forma anonima. Sia per chi dona che per chi riceve l’aiuto. Quest’anno in particolare, alcuni devoti del Santo hanno deciso di acquistare, per tutto il mese di settembre, latte liquido di continuità. Uno speciale alimento per l’infanzia, utile per chi presenza intolleranze o particolari patologie, da destinare a una famiglia con una bimba di soli 10 mesi di vita. Una volontà, quella degli zelatori, che è lo specchio del loro impegno quotidiano, ma che si manifesta proprio in vista delle celebrazioni del Santo da loro venerato.