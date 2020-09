Nell’ultima giornata si sono dimezzati i casi di positività

Dimezzati i casi di contagio rispetto alla giornata precedente, sono 55 quelli censiti in tutta la Puglia, ma ci sono 2 decessi. Uno in provincia di Bari, l’altro è un residente fuori regione. Il maggior numero di positivi è stato rilevato ancora una volta nell’area metropolitana barese. Se ne sono contati infatti 32. La parte consistente, 21, sono riferibili a contatti avuti con persone già dichiarate positive al virus. Così come per a provincia di Taranto dove gli 8 contatti registrati sono riconducibili a contatti stretti e congiunti di casi già accertati. Ancora positivi nella Bat, sono in 5, nel foggiano, 8, e nel leccese 2. Scende di 2 unità il numero dei ricoverati in ospedale. Attualmente sono in 155, mentre con le ultime morti il numero dei decessi da inizio pandemia è salito a 562.