Sale a 117 il numero dei nuovi casi Covid in Puglia

Superata quota cento. Per l’esattezza sono 117 i casi positivi registrati nelle ultime 24 ore. Ben 70 nella sola provincia di Bari. E di questi 45 sono riferibili a contatti stretti di persone che avevano già contratto il virus. Tra i nuovi casi registrati nel barese anche i 6 allievi della scuola della Guardia di Finanza di Bari, con altri 740 allievi che in questi giorni saranno sottoposti al tampone e che nel frattempo sono in isolamento. Gli altri casi sono 2 in provincia di Brindisi, 2 nella Bat, 7 nel foggiano, 8 nel leccese e 23 in provincia di Taranto. Tra questi ultimi, 12 sono legati al focolaio della Rsa di Ginosa Marina. Altri 5 casi sono stati riscontrati a persone residenti fuori regione. In Puglia sale a 1086 il numero complessivo dei positivi al Covid 19. Tra di essi in 8 sarebbero in terapia intensiva, altri 6 nei reparti di rianimazione. Mentre vanno diminuendo i casi positivi di rientro da altri Paesi o da altre regioni, è in costante aumento, in tutte le provincie pugliesi, il numero dei contagi riferibili alla stretta cerchia di persone già prese in carico al servizio di prevenzione delle Asl. Molti sono asintomatici, ma ciò non toglie che, essendo portatori del virus, possano inconsapevolmente, come sta succedendo, contagiare familiari e amici. Gli sforzi messi in campo dalle Asl pugliesi, con l’alto numero di tamponi quotidiani, servono proprio a isolare preventivamente ulteriori canali di diffusione del Covid.