Al via la verifica dei piani ospedalieri per fronteggiare nuove emergenze

L’aumento dei casi di contagio da Covid 19 preoccupa il Dipartimento Politiche della Salute. Soprattutto in vista dell’apertura delle scuole e dell’approssimarsi dell’autunno per il possibile ulteriore diffondersi del virus. Per questo ha voluto avviare la verifica del piano ospedaliero Covid con una più puntuale fotografia sui reparti dedicati alla cura dei pazienti affetti dal virus. La verifica ha riguardato fattori cruciali come la disponibilità dei posti letto, il loro allestimento e quello delle terapie intensive e del loro fabbisogno. Il Dipartimento, insieme alle direzioni strategiche delle Asl pugliesi ha voluto anche verificare anche i percorsi clinici e le separazioni tra i settori Covid e quelli di medicina generale. Tutto questo per garantire la massima sicurezza all’interno degli ospedali per gli operatori sanitari e per l’utenza. Quella sicurezza che è mancata all’inizio della pandemia e che ha visto proprio le strutture sanitarie diventare focolai di contagio. Il piano di verifica messo a punto, sta riguardando anche le aree vaste in modo da garantire l’efficienza dei flussi di ricovero e per permettere il regolare proseguimento delle attività sanitarie ordinarie nelle strutture ospedaliere non interessate dal Covid. Tutto questo serve per affrontare eventuali picchi di emergenza e per bloccare tutte le altre attività.