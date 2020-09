Ancora un picco di contagi in Puglia

Ottanta nuovi casi. Ad essere sotto controllo è il focolaio individuato nella Rsa di Ginosa marina, dove complessivamente tra ieri ed oggi, sono stati rilevati 34 casi positivi, 20 individuati nelle ultime ore, tra personale addetto e ospiti della struttura, dove la situazione è tenuta sotto stretta sorveglianza da specialisti e ispettori della Asl, che stanno ricostruendo la catena di contatti delle persone trovate positive al Covid. Non va molto meglio nell’area metropolitana di Bari dove sono risultati positivi 25 tamponi, 20 dei quali riferibili a contatti stretti di persone già individuate nei giorni scorsi. Nel brindisino i nuovi casi sono 2, nella Bat 12, nel foggiano 13, nel Salento è stato individuato un caso, altri 3 sono di residenti fuori regione. Oltre al focolaio del tarantino, buona parte dei positivi hanno contratto il virus in zone di vacanza sia in Italia che all’estero, lasciando intendere come la lunga coda del contagio è ancora attiva. Sale ancora il numero dei ricoveri in ospedale. Sono adesso in 154 ad essere assistiti in corsia. Il totale dei contagi riscontrati ad oggi sfiora i mille casi. Tornano i decessi: 2 in provincia di Lecce, 1 nel barese.