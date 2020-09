Il Comandante Burlando saluta Giovinazzo

Dopo i saluti istituzionali del comune di Molfetta al Comandante della Capitaneria di Porto Michele Burlando, è stata la volta del commiato dei suoi ex colleghi del gruppo Anmi di Giovinazzo. L’associazione Marinai d’Italia, ha voluto salutare nei giorni scorsi il Capitano di Fregata con un incontro informale che si è tenuto nella loro sede giovinazzese. «Ho sentito la necessità di venire a salutare, dietro gentile invito del Presidente Nicola Martinucci, il gruppo ANMI di Giovinazzo che in questi anni mi ha supportato nella mia opera – sono state le parole del Comandante - Ringrazio la Puglia per aver accolto me e la mia famiglia, che mi ha seguito in questa splendida esperienza a Molfetta e Giovinazzo. Ricordo con piacere alcuni momenti significativi. Per il 154mo anniversario dalla fondazione del Corpo delle Capitanerie di porto, il Direttore marittimo e della Capitaneria di Porto di Bari, Contrammiraglio Giuseppe Meli decise di festeggiare l’anniversario proprio nel vostro comune con la cerimonia presso il Monumento dei Caduti sul mare sul Lungomare Marina Italiana. È stato un momento significativo della mia permanenza a capo del Compartimento di Molfetta. La vostra associazione si è messa a completa a disposizione, accogliendoci proprio nella vostra sede. Vi rendo merito del fatto che teniate così in ordine e in maniera impeccabile il monumento. In occasione poi del centenario dell’Istituto tecnico nautico Amerigo Vespucci di Molfetta, vi fu una cerimonia all’interno dell’atrio dell’Istituto scolastico con la deposizione di una corona di alloro, donata dal vostro gruppo Anmi. In quella occasione inoltre furono consegnate le medaglie di lunga navigazione, una di queste assegnata anche ad un socio del gruppo di Giovinazzo, Domenico De Gennaro». Burlando ha lasciato il comando della Capitaneria di Porto di Molfetta e della delegazione di spiaggia di Giovinazzo, alla volta di Ravenna. A sostituirlo sarà il Capitano di Fregata Armando Piacentino che arriva da Chioggia, dove ha rivestito l’incarico di Comandante in seconda.