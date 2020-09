68 casi di positività in Puglia, 50 nell’area metropolitana di Bari

Dei 68 casi rilevati nelle ultime 24 ore, ben 50 positivi sono registrati nella provincia di Bari. In gran parte, 37, sono riferibili a contatti stretti con soggetti positivi già censiti nelle scorse giornate. Tra di essi anche 8 casi con positività con sintomi, per cui si è dovuto procedere al ricovero in ospedale. Stazionaria la curva dei contagi nelle altre provincie, anche se l’attenzione è posta nel Tarantino, dove sono stati rilevati 7 casi, 3 dei quali in una Rsa di Ginosa Marina. La residenza sanitaria per anziani è sotto stretta sorveglianza. «Posso già anticipare – è la dichiarazione del direttore generale della Asl Taranto, Stefano Rossi - che dall’attività di screening sono risultate positive altre 17 persone, sia tra gli ospiti che tra gli operatori sanitari». Al momento risulterebbero tutte asintomatiche. Nel brindisino è stato riscontrato un caso positivo, 5 in provincia di Foggia, 3 nel leccese e altri due casi sono di residenti fuori regione. Nessun decesso, ma i ricoverati in ospedale con sintomi salgono a 146, 7 dei quali sono in terapia intensiva.