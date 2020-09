La solidarietà si trasforma in musica

«Giovinazzo, la bellezza e il suo grande cuore». È stata intitolata così la serata che ha preso spunto dalla raccolta fondi a cui la città di Giovinazzo, durante il lockdown ha partecipato. La raccolta è servita per acquistare un respiratore pediatrico che è stato donato al reparto di pediatria e neonatologia dell’ospedale Dono Svizzero di Formia. Quel punto di partenza ha innescato una catena di solidarietà a cui ha partecipato un nutrito gruppo di artisti che hanno vogliano ringraziare la città e chi ha creduto in quel progetto. La serata di ringraziamento, dedicata alla musica, si svolgerà il 5 settembre sul piazzale dell’Aeronautica Militare a partire dalle 20,30, vedrà esibirsi sul palco Marco Armani, Davide De Marinis (da Tale e quale show), Gianni Donzelli degli Audio2 e Mudra. A presentarli saranno i giornalisti Cinzia Tattini e Rocky Malatesta, con la partecipazione di Serena Baldaccini, conduttrice di Stay Music blog and more. «La serata di sabato – è stato il commento del sindaco Tommaso Depalma - è la dimostrazione sincera di come anche una pandemia difficile come quella scatenata dal Covid possa aprirci a rapporti nuovi e belli. Tutto nasce da un gesto bellissimo che abbiamo fatto come cittadini di Giovinazzo, e non come Amministrazione, che ci ha permesso di entrarein un contesto altrettanto bello e di incontrare persone nuove, anche artisti, che hanno voglia di tornare a Giovinazzo semplicemente per dire grazie e soprattutto per dimostrare che nonostante le difficoltà si può sempre sperare che le cose migliorino. Tutto parte da un gesto d’amore nei confrontidei bambini e sabato sera si capirà tutto molto meglio». L'evento si svolgerà nel pieno rispetto delle misure anti - covid.