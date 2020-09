Torna a salire la curva dei positivi al Covid

In leggero aumento rispetto alla giornata di ieri i casi di positività registrati dalla Regione Puglia. I postivi al Covid 19 sono 41, la maggior parte ancora nella provincia di Bari, dove se ne contano 27. Tra questi in 17 sono riferiti a contatti stretti con persone contagiate e già note al Servizio sanitario regionale. Nella Bat in nuovi casi sono 7, nel foggiano 4, nel Salento 2, e in provincia di Taranto 3. Un altro caso è riferibile a una persona la cui residenza non è nota. Nel tarantino si registra purtroppo un decesso. Quasi del tutto esaurita «l’importazione» di nuovi casi dall’estero, rimane alto il numero dei contagiati nei focolai sardi. Sono infatti almeno in 10, in tutta la Puglia, ad aver contratto il virus nell’isola prima di rientrare nelle provincie di residenza. Continua ad aumentare i ricoveri nei reparti Covid degli ospedali pugliesi. Il loro numero è salito a 130 sui complessivi 860 casi accertati.