Nelle ultime 24 ore sono 38 i casi positivi in Puglia

Scende il numero dei casi positivi in Puglia, forse frutto del minor numero di tamponi effettuati nel corso del fine settimana appena trascorso. I casi accertati sono 38. A farla da padrone sempre l’area metropolitana di Bari che registra 28 positivi. Tra questi 15 sono casi di persone che hanno avuto contatti stretti con altri positivi nei giorni scorsi. Continuano ad essere rilevate positività a persone rientrate dalle vacanze. Nella provincia di Foggia sono 6 i nuovi casi accertati e tutti riferibili a focolai di Covid già tracciati. Nelle altre province i casi sono 2 nella Bat, 1 in provincia di Lecce, l’ultimo è riferito ad un residente fuori regione. Continua inesorabilmente a salire il numero dei ricoverati negli ospedali pugliesi. Sono in 123 ad avere bisogno delle cure ospedaliere. Il totale degli attualmente positivi è di 844. Da fonti non ufficiali, ma sicuramente attendibili, nei soli reparti del Policlinico di Bari sarebbero ricoverati 40 pazienti con sintomi e patologie riconducibili alle infezioni da Covid 19. Altri 8 sarebbero in terapia intensiva. In più, sempre secondo le stesse fonti, in una clinica barese ci sarebbero due dializzati che presentano positività al coronavirus che aspettano un ricovero opportuno per fronteggiare contemporaneamente sia il Covid che le loro patologie.