Nel barese è concentrato il maggior numero di casi positivi

Continua a salire il numero dei nuovi casi di contagio. Nelle ultime 24 ore sono stati censiti 69 nuovi positivi in Puglia. Nella provincia di Bari, che continua ad essere l’area con più casi, i positivi sono 41. «Per la maggior parte – fa sapere il direttore generale della Asl Bari, Antonio Sanguedolce – sono casi che presentano sintomi. In particolare 17 sono stati presi in carico dai pronto soccorso dei nostri ospedali. Altri 16 casi sono stati riscontrati nella attività di contact tracing del nostro dipartimento di prevenzione, 4 rientri dalla Sardegna, 1 rientro dalla Sicilia, 1 dalla Grecia e due pazienti sottoposti a tampone come da protocollo prima di eseguire una prestazione sanitaria». Nelle altre provincie pugliesi, i casi riscontrati sono 8 nella Bat, 1 nel brindisino, 14 nel foggiano, 1 in provincia di Lecce e 4 in provincia di Taranto. Complessivamente 8 dei nuovi casi sono stati «scoperti» attraverso i controlli resi obbligatori per chi rientra dalla Sardegna. Non ci sono stati ulteriori decessi, ma il numero dei ricoverati è salito a 122, 5 dei quali sono in terapia intensiva.