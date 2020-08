Aqp al fianco degli operatori sanitari impegnati nelle rilevazioni del Covid

Acquedotto Pugliese scende in campo al fianco di medici e infermieri che operano quotidianamente nelle postazioni «drive-through» per il tampone naso faringeo. Ha deciso di farlo fornendo acqua «di qualità, buona e sicura» in piena sinergia con le decisioni e i progetti intrapresi dalla Regione Puglia con le Asl territoriali. «È pronta, sin da subito – si legge in un comunicato - a garantire la distribuzione in tutti i siti che ospiteranno postazioni per la somministrazione del tampone per il Covid 19». Aqp assicurerà l’erogazione dell’acqua a suo totale carico attraverso impianti dedicati. «Questa è l'ulteriore opportunità per l’Azienda di dimostrare come l’acqua, elemento di vita essenziale, unisce territori comunità e istituzioni».