Deciso balzo in avanti della curva del contagio

È un ulteriore balzo in avanti quello registrato nell’ultima giornata dal servizio sanitario regionale. Nelle 24 ore appena passate si sono contati 65 nuovi casi positivi, ben 56 nella sola Bari e provincia. Tra questi 29 sono quelli di una comitiva rientrata in Puglia da un viaggio organizzato in Calabria. Altri 8 sono riconducibili a contatti stretti di casi già conclamati, mentre per i restanti 19 sono in corso gli accertamenti per individuare la catena del contagio. Nella altre provincie si contano 3 casi nella Bat, 5 nel foggiano e 1 nel leccese. «E’ necessario – ha affermato il direttore della Asl Bari Antonio Sanguedolce - che i cittadini si attengano rigorosamente alle regole note per prevenire il diffondersi del contagio: mantenere le distanze interpersonali; usare la mascherina; igienizzare frequentemente le mani con soluzioni idroalcoliche». Al momento sono le uniche armi conosciute per contenere la diffusione del virus. Il contagio sta costringendo 117 persone nei reparti Covid degli ospedali pugliesi. Anche questo è un numero in costante ascesa. I positivi al Covid in Puglia attualmente son 748. Per fortuna non si registrano decessi.