Incomincia l'iter per la realizzazione del centro polifunzionale della Asl

Pubblicato dalla Asl Bari il bando di gara per la realizzazione della nuova struttura polifunzionale per i servizi distrettuali e dipartimentali di Giovinazzo. Sarà l’ex centro civico, quello che sorge nella zona 167, ad ospitare la nuova struttura, per la quale la Asl ha previsto un costo complessivo, per la sua realizzazione di quasi 4milioni e 300mila euro. Somme che saranno prelevate dai fondi Fesr, ossia fondi europei, stanziati per le attività dell’ente dal 2014 al 2020. Il bando di gara, che poggia le sue basi sul progetto esecutivo approvato a giugno scorso, ha come scadenza il 22 settembre prossimo. Il giorno successivo comincerà, secondo quanto riportato nel bando di gara, l’apertura dei plichi e la valutazione delle offerte dei partecipanti alla gara d’appalto. Lo stesso bando prevede che i tempi di realizzazione della struttura siano di 540 giorni a partire dall’affidamento dei lavori. La condizione che la Asl pone è che la nuova struttura sia dotata di impianti che utilizzano energia alternativa e che siano rispettati i criteri ambientali minimi.