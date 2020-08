Ancora una impennata di casi positivi al Covid

Torna a salire il numero dei nuovo casi Covid. Sono 52 le persone risultate positive al tampone nella giornata appena trascorsa. Nella provincia di Bari sono in 20, per 10 di loro si è reso necessario il ricovero in ospedale. Casi di rientro dalle vacanze, oppure legati a contatti stretti con persone già positive. E ancora casi rilevati dopo l’accesso nei pronto soccorso delle strutture ospedaliere. Questo il dettaglio dell’area metropolitana di Bari. Nelle altre province i casi riscontrati sono 6 nella Bat, 3 nel brindisino, 15 nel foggiano, 3 nel leccese e 5 nel tarantino. Molti dei casi pugliesi sono riferibili a rientri dalla Sardegna, regione attualmente sotto la lente d’ingrandimento del Servizio sanitario nazionale. I ricoveri negli ospedali pugliesi sono saliti a 109, una decina dei quali sono in terapia intensiva. Rappresentano il 16 percento dei positivi al virus. Positivi che hanno raggiunto le 684 unità.