Due nuovi casi a Giovinazzo

"Due nuovi casi positivi sul nostro territorio, entrambi i nostri concittadini rientrati da fuori paese. Hanno effettuato i controlli come da prassi e sono già in isolamento e seguiti dal dipartimento di prevenzione della Asl". Lo ha comunicato il sindaco Tommaso Depalma. "Attendiamo - ha aggiunto - con fiducia l'esito dei tamponi di riscontro per i nostri 6 giovani rientrati dall'estero diversi giorni fa e tuttora in isolamento in buone condizioni. Auguriamo pronta guarigione a tutti i nostri concittadini. A breve ulteriori aggiornamenti su questa nuova fase dell'emergenza ".