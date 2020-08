È ancora nel barese che si registra il maggior numero di nuovi casi

Altri 47 nuovi casi di contagio da Covid 19. E in Puglia si torna a morire dopo giorni che la casella dei decessi era ferma. Il decesso è stato rilevato nel barese, provincia che continua a segnare il maggior numero di contagi. Sono in 27, infatti a risultare positivi, 11 dei quali sono riferibili a contatti stretti con persone che avevano già contratto il virus. Altri 10 casi sono stati individuati dalle attività di somministrazione dei tamponi in strutture sanitarie, comprese quelle di «drive in» come la postazione giovinazzese che è posto strategico al servizio di un territorio più vasto di quello comunale. Altri 6 casi sono stati rilevati tra persone rientrate da vacanze o viaggi in Sardegna, Croazia, Spagna e Grecia. Nelle altre provincie i casi sono 10 in provincia di Foggia, 1 nella Bat, 4 nel brindisino, 2 nel Salento e altrettanti in provincia di Taranto. Un ultimo caso è riferibile a una persona residente fuori regione. Sale ancora il numero dei ricoverati. Nella giornata appena trascorsa ha raggiunto quota 100. Secondo il bollettino della Regione, il 3,8 percento di questi è ricoverato in condizioni severe, cioè ad un passo dalla terapia intensiva, dove attualmente sono i 4 ad aver bisogno dei macchinari per continuare a respirare. Tra ricoverati con pochi sintomi e quelli più gravi, la percentuale dei contagiati ad aver bisogno delle cure ospedaliere è di poco inferiore al 42 percento.