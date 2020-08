Discrezione assoluta nel «drive in» sanitario di Giovinazzo

«Non si avvicini troppo, la tuta potrebbe essere contaminata», è stata l’intimazione immediata, e poi: «nessuna dichiarazione e nessuna foto». È stato questo l’approccio con gli operatori sanitari della postazione per il prelievo dei tamponi anticovid di Giovinazzo. Davanti alla tenda della Protezione civile, allestita in luogo defilato nell’area esterna del poliambulatorio, due operatori sanitari, con tute protettive che li ricoprono da capo a piedi, mascherina, visiera, due paia di guanti, sotto il sole che picchia. Poco prima era arrivata un’auto con due giovani a bordo. Sono lì per sottoporsi al prelievo da bocca e narici. Non sono usciti fuori dall’auto, sono stati i sanitari ad andare da loro. Pochi secondi e tutto è finito. «Qui si può accedere solo in auto» ci dicono i sanitari. Non si possono riconoscere, non si vedono neanche i loro occhi. Solo le voci fanno capire che abbiamo dialogato con un uomo e con una donna. Ma quanti tamponi vengono mediamente effettuati ogni giorno a Giovinazzo? «Sono informazioni che non possiamo dare», la risposta. La discrezione è assoluta. A indirizzare a Giovinazzo chi vuole o deve sottoporsi a tampone è il sistema sanitario provinciale, attraverso il portale «Puglia Salute». Arrivano qui coloro che si sono auto segnalati entro le 72 ore dal loro ingresso in Puglia. Per loro è stato fissato un appuntamento presso la postazione più vicina al luogo di residenza. L’ora e il giorno. Fatto il prelievo, nel giro di 24 ore riceveranno il responso via mail. A responso negativo, se cioè non hanno contratto il virus, possono interrompere l’isolamento fiduciario. In caso contrario, comincia la lunga trafila che è fatta di riscontri, controlli e osservazioni mediche. Sperando che tutto finisca lì.