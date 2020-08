L’area metropolitana di Bari continua a registrare il maggior numero di nuovi casi

È ancora in provincia di Bari che si registra il numero più alto di persone che hanno contratto il Covid 19. Nelle ultime 24 ore sono infatti in 22 ad essere risultati positivi al virus, sui 51 rilevati in tutta la Puglia. Gli altri casi: 6 nella Bat, 2 nel brindisino, 10 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 6 nel tarantino. Degli ultimi 4, uno è residente fuori regione, degli altri 3 non è nota la residenza. Per due dei casi registrati nell’area metropolitana si è dovuto ricorrere al ricovero in ospedale. Insieme a loro altri 6 ricoveri di persone che in precedenza erano risultate positive al coronavirus, numero che fa salire i degenti nei reparti Covid a 98, di cui 4 sono assistiti in terapia intensiva. Il numero complessivo dei positivi al virus adesso è di 597 persone, mentre continuano i controlli per seguire l’evoluzione dei loro più stretti contatti. Questo vuol dire che la curva della diffusione del Covid, come sta succedendo in questi giorni, potrebbe ancora salire. Nessun decesso da registrare, come per gli ultimi giorni, e questa è una notizia che in parte conforta.