Giovinazzo set della moda per un giorno

Macchine da presa, registi, operatori video, addetti alle luci, fonici, truccatori, modelle e attori. Una troupe al completo per uno spot pubblicitario. La location il cortile interno del Palazzo Ducale, nel centro storico di Giovinazzo, per «girare» una pubblicità per una casa di moda di rango nazionale. Stretto riserbo al momento sul marchio, ma presumibilmente potremo tra non molto vedere in televisione lo storico palazzo far da cornice a una nuova collezione di moda.