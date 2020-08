Sale ulteriormente il numero dei positivi Covid

Non si ferma la risalita dei nuovi casi di contagio in Puglia. Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 49 positivi al Covid 19 dai 3279 test somministrati. Di questi ben 25 nell’area metropolitana di Bari, 1 nella Bat, 7 nel brindisino, 1 in provincia di Foggia, 12 nel Salento, 2 nel tarantino e un residente fuori regione. Dei casi segnalati nel barese 15 sono riferibili a contatti stretti di altri positivi al virus. Per 3 di loro si è reso necessario il ricovero in ospedale. Ricoveri che continuano a crescere di numero, sono adesso in 92, tra questi 4 in terapia intensiva. Nell’ultimo bollettino non è stato segnalato decesso. Nella provincia di Foggia, a fronte dell’unico caso rilevato nella giornata, ci sono altri 153 soggetti poste in sorveglianza attiva, monitorati costantemente dalla Asl di quella provincia.