Al via la sperimentazione del vaccino anti – covid made in Italy

È partita ieri allo Spallanzani di Roma la prima fase della sperimentazione del vaccino anti – covid tutto italiano. La prima dose è stata inoculata a una volontaria, che rimarrà sotto stretta osservazione per le prossime settimane, secondo un protocollo complesso e scrupoloso. Questa prima fase a regime vedrà la sperimentazione su 90 volontari scelti tra 5mila candidati, per le loro perfette condizioni di salute e per non aver avuto nessun sintomo riconducibile al coronavirus. I volontari saranno divisi in due gruppi per fascia d’età. L’intera fase durerà dalle 12 alle 24 settimane per poi passare alla successiva che vedrà estendere la sperimentazione su alcune migliaia di volontari. Una terza fase sarebbe prevista in un Paese straniero scelto tra quelli dove il virus è particolarmente attivo e in crescita. L’auspicio, per i medici dello Spallanzani, è quello di poter produrre il vaccino su vasta scala, secondo le aspettative più rosee, entro la prossima primavera. C’è ottimismo quindi per una ricerca tutta made in Italy e che è stato inserito nella lista dei possibili vaccini dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.