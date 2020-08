Ancora un picco nei contagi in Puglia

Pesante nei dati l’ultimo bollettino diramato dalla Regione Puglia. Nella sola provincia di Bari si contano 30 nuovi casi, 46 in tutta la Regione. A fronte di un numero relativamente basso di tamponi somministrati. In totale sono stati 1068. Gli altri casi riscontratisono 10 nella Bat, 3 nel foggiano, 2 in provincia di Lecce e 1 nel tarantino. Sale ancora il numero dei ricoverati in ospedale, sono adesso in 85, tra cui 5 in terapia intensiva. Almeno la metà dei contagiati nel barese, sarebbero congiunti a vacanzieri di ritorno da Spagna, Grecia, Croazia e Malta, così come buona parte dei nuovi casi registrati nel resto della Regione. Compresi 4 casi, nella Bat, di persone rientrate dalla Sardegna. Nessun nuovo decesso, ma anche nessuna nuova guarigione. Quest’ultimo contatore è fermo a 555 guariti dall’inizio della pandemia. Non ci sono ulteriori decessi.