Varata la piattaforma sperimentale per le prenotazioni dei tamponi Covid

Una piattaforma web sperimentale della Asl Bari per permettere ai viaggiatori in arrivo da Malta, Spagna, Grecia e Croazia di potersi prenotare e sottoporsi al tampone nel più breve tempo possibile. Questa la procedura: una volta autosegnalato il rientro o il soggiorno a Bari e provincia sul Portale Puglia Salute e trascorse le 72 ore previste, sarà possibile scegliere dove e quando eseguire il test. In caso di esito negativo si potrà interrompere la quarantena di 14 giorni imposta per chi rientra da Paesi a rischio. La piattaforma internet attraverso cui è possibile prenotare la somministrazione del tampone, è https://sorveglianzacoronavirus.asl.bari.it. A quell’indirizzo si può prenotare direttamente, secondo le proprie esigenze, scegliendo il giorno, la fascia oraria mattutina o pomeridiana e la sede. Il sistema, dopo la conferma dell’appuntamento prescelto, genera un coupon stampabile, che può essere inviato all'email indicata, con la prenotazione da presentare agli operatori sanitari dopo 72 ore dall’ingresso in Puglia. Il referto, pronto a distanza di 24 ore dall’esecuzione del test, verrà inviato unicamente via mail. Al momento non ci sono altre modalità per potersi sottoporre al tampone. L’unica strada percorribile e soprattutto più breve per poter sapere del proprio stato di salute è quella dell’autosegnalazione. Le sedi operative per il prelievo dei materiali organici utili alla ricerca di eventuali contagi rimangono quelle indicate da più giorni. Sono presso l’ex Cto di Bari, dove è possibile effettuare il tampone anche direttamente in auto, ad Altamura in piazza de Napoli, a Giovinazzo in via Papa Giovanni XXII, a Noicattaro in via Cappuccini, e ad Alberobello in viale Bari. Gli orari in cui è possibile fare il test, sabato compreso, sono al mattino dalle 8,30 alle 12,30 e al pomeriggio dalle 15,30 alle 17,30. L’ambulatorio Covid dell’ex Cto di Bari è operativo anche la domenica.