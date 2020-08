Sale il numero dei nuovi casi Covid

La curva dei contagi da Covid 19 registra un+33 nelle ultime 24 ore. A fronte di un numero minore di tamponi, sono stati 1591, effettuati. A contare il maggior numero di nuovi casi è ancora la provincia di Bari con 11 casi, tutti riferibili a rientri da Paesi esteri o a stretti contatti don persone già affette dal virus. Gli altri contagi si contano nel brindisino, 7 casi, nella Bat 2 casi, nel foggiano, 9 casi e gli ultimi 4 nel Salento. Sale costantemente anche il numero di chi è dovuto ricorrere al ricovero negli ospedali pugliesi. Sono attualmente in 72, contro i 66 delle 24 ore precedenti. Per fortuna la casella dei decessi rimane da qualche giorno ferma, anche se dall’inizio della pandemia i morti in Puglia sono stati 555.