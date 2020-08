Meno casi nelle ultime 24 ore, ma continuano i ricoveri in ospedale

Scende a 22 il numero dei nuovi contagi da coronavirus in Puglia ma sale di una unità il numero dei ricoverati in ospedale. Sono in 66 i ricoverati in ospedale, 4 dei quali ricoverati nelle terapie intensive. Nel dettaglio nelle ultime 25ì4 ore sono stati rilevati 12 nuovi casi in provincia di Bari, 7 nel foggiano, 1 nella provincia di lecce, altrettanti in quelle di Taranto, un ultimo caso attribuito a persona di fuori regione. Dei casi registrati nell’area metropolitana di Bari, 5 sono attribuibili a presone rientrate dall’estero, 3 relativi a persone che hanno avuto stretti contatti con positivi già censiti e 4 a persone che hanno scoperto di aver contratto il virus dopo il triage in strutture sanitarie. Per queste ultime sono in corso tutti gli accertamenti per ricostruire la catena dei loro contatti. Nessun decesso si è verificato in Puglia nelle ultime giornate. Come per Bari, anche per le altre province pugliesi, molti dei nuovi contagi sono attribuiti a persone che hanno trascorso le vacanze in Paesi a rischio e successivamente a loro stretti contatti. Segno questo che pur da asintomatici i contagiati dal virus possono trasmettere il Covid a loro insaputa.