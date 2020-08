Un neonato tra i positivi al Covid

C’è anche un neonato ricoverato in via precauzionale al Giovanni XXIII di Bari tra i 35 casi di positività rilevati nelle ultime 24 ore. di questi 14 sono in provincia di Bari, 4 nella Bat, 12 nel foggiano e 5 nel leccese. La metà dei casi registrati nell’area metropolitana di Bari, riguardano persone rientrate da Grecia, Spagna e Malta, Paesi ritenuti ad alto rischio in questo particolare periodo. Nella stessa area 4 dei nuovi contagiati hanno scoperto di aver contratto il virus dopo il triage in ospedale. In generale, parte dei positivi si sono auto segnalati al rientro dalle vacanze all’estero. Insieme al numero degli attualmente positivi, i casi totali sono 419, sale anche il numero dei ricoverati in ospedale. Sono in 65, 4 dei quali in terapia intensiva. Per fortuna nessun decesso.