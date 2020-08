Sale il numero dei ricoverati in ospedale per Covid

Scende a 20 il numero dei nuovi contagiati da Covid 19 in Puglia. Secondo il consueto bollettino medico, sono stati riscontrati 4 casi nel Barese, 7 in provincia di Foggia, 3 nel Salento, uno a Taranto e un altro riconducibile a una persona di fuori regione. Buona parte dei casi odierni sono ancora riferibili a contagi contratti nei Paesi meta di vacanze, e a persone strettamente collegate a casi già in essere. Per un cittadino straniero, risultato positivo in Puglia, si è reso necessario il ricovero al Miulli di Acquaviva. Ricoveri che in totale sono saliti a 61, cinque più di ieri. Le attività di screening per ricostruire la catena dei contatti dei positivi al coronavirus, continuano incessantemente.