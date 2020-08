Un nuovo picco di contagi in Puglia

Ancora un picco di contagi in Puglia. Sono 33 i nuovi positivi, 7 in provincia di Bari, 2 nel brindisino, 8 nel foggiano e ben 15 in provincia di Foggia. In più è riportato un caso di un residente fuori regione che ha scoperto di essere positivo in Puglia. Tra i casi registrati nell’area metropolitana, tre sono attribuibili a contagi di rientro dall’estero, uno è riferito a contatti stretti con persone già positive, gli altri 3 sono stati rilevati durante le attività di triage delle unità anticovid. Nelle ultime ore non c’è stato nessun decesso e gli ospedali pugliesi registrano una unità in meno nelle loro corsie. Attualmente sono in 55 ad aver bisogno del sostegno dei sanitari. Con gli ultimi casi il numero totale degli ammalati è salito a 370, per un totale dei casi registrati dall’inizio della pandemia di 4915.