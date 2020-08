Altri 20 casi positivi in Puglia nelle ultime 24 ore

Cresce il numero dei tamponi e di conseguenza cresce il numero dei positivi al Covid 19. Dai 2.644 tamponi processati sono stati registrati 20 casi positivi: 4 in provincia di Bari; 4 nella Bat; 2 in provincia di Foggia; 9 in provincia di Lecce; 1 da fuori regione. Nessun decesso al contrario di ieri. Per 3 dei nuovi contagiati nel barese è stato necessario il ricovero presso il Policlinico di Bari. Tra i casi rilevati nella Bat, uno riguarda un bambino di 6 anni, asintomatico e già in isolamento fiduciario. Avrebbe contratto il virus per aver avuto contatti stretti con un caso positivo. Dal bollettino quotidiano diramato dalla Regione attualmente sono 56 i ricoverati negli ospedali Covid, 5 in più rispetto alle 24 ore precedenti.