È operativa la postazione antivovid di Giovinazzo

Tre operatori sanitari bardati con camicione, mascherine, visiere protettive, guanti e calzari, e un gruppo di persone in fila. È entrata così in piena attività la postazione anticovid di Giovinazzo. È stata sistemata all’interno dell’area che ospita gli ambulatori della Asl, in posizione defilata per la sicurezza degli utenti e per non interferire con le normali attività del centro sanitario. L postazione, come per le altre, sarà operativa ogni giorno dalle 8 alle 18 grazie al potenziamento voluto dal Servizio sanitario regionale, per far fronte all’aumento dei casi di contagio soprattutto tra chi arriva da Paesi come Malta, Grecia, Spagna e Croazia. Per poter eseguire il tampone è necessario prenotarsi al numero verde 800055955. Sarà la Asl ad indicare il giorno per il prelievo nel centro più vicino disponibile. Per chi arriva dai Paesi citati, è fatto obbligo di quarantena per 72 ore, in attesa del prelievo e della comunicazione dell’esito del tampone. Per coloro che arrivano in Puglia da regioni italiane come Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, vige l’obbligo di segnalare la propria presenza registrandosi al portale Puglia salute.